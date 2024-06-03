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Армия США заказала разработку легкого и технологичного варианта танка «Абрамс»
Армия США начинает работу над новой версией танка «Абрамс», целью которой является создание более легкой, высокотехнологичной и живучей машины. Ключевые обновления включают автоматизацию, улучшение силовой установки и интеграцию систем активной защиты.

Военные всегда стремятся к совершенствованию боевой техники, чтобы обеспечить войскам превосходство на поле боя. Именно поэтому интересно следить за работой армии США над новым вариантом легендарного танка «Абрамс». Разработчикам предстоит создать машину, которая будет сочетать в себе легкость, высокие технологии и повышенную живучесть – именно эти качества, по мнению военных из Соединенных Штатов, станут ключом к успеху в современных конфликтах.

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Армия США приступила к разработке нового варианта танка M1 Abrams, который должен стать более легким и технологичным. Контракт на предварительное проектирование новой модели, получившей обозначение M1E3, был заключен с производителем – компанией General Dynamics Land Systems.

По словам руководителя отдела модернизации боевых машин армии США бригадного генерала Джеффри Нормана, ключевыми задачами при создании M1E3 станут снижение веса машины, интеграция передовых систем и технологий. В частности, рассматриваются варианты с дистанционно-управляемой башней или опционально обитаемой башней, что должно сэкономить место под броней. Также будут испытаны гибридные силовые установки, которые позволят снизить расход топлива и обеспечить бесшумные режимы наблюдения и вождения.

Кроме того, новый «Абрамс» получит интегрированную систему активной защиты, которая станет неотъемлемой частью его конструкции. По словам генерала Нормана, это одно из ключевых направлений, которое должно повысить живучесть машины в бою.

Амбициозная цель армии США – довести вес танка M1E3 до 60 тонн против 73 тонн у нынешней модификации. Для этого придется пересмотреть компоновку экипажа и другие конструктивные решения. Вместе с тем, новый танк должен сохранить высокую скорость и маневренность.

Интересно, что разработка M1E3 ведется в параллели с созданием новой боевой машины пехоты XM30, которая придет на смену БМП Bradley. Армия рассчитывает, что синхронизация графиков позволит впервые укомплектовать бронетанковую бригаду машинами нового поколения одновременно.

Хотя точные сроки поступления M1E3 в войска пока не определены, ясно одно – армия США готовит «Абрамсу» серьезное обновление.

#армия сша #модернизация #легкий танк #танк абрамс
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