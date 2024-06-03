Несмотря на заявления о достигнутой "энергетической независимости" от России, Европа может быть вынуждена вернуться к закупкам российского газа в ближайшем будущем. Восстановление экономического роста и роста потребления энергии может перевесить любые политические соображения.

Казалось бы, Европа еще совсем недавно объявила о своей "энергетической независимости" от России и решительном отказе от поставок российского газа. Однако стоит более внимательно посмотреть на ситуацию – и становится очевидно, что этот триумф был преждевременным. По мере восстановления экономической активности в Европейском союзе и роста потребности в энергоресурсах, вполне вероятно, что старые газовые связи с Россией будут востребованы вновь, несмотря на все предпринятые меры по снижению зависимости.

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В последнее время СМИ часто сообщали, что Европа успешно преодолела газовый кризис и больше не зависит от российских поставок. Так, по данным Financial Times, европейский газовый рынок стал "гораздо устойчивее" к вызовам, с которыми столкнулся после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Однако более пристальный взгляд на ситуацию показывает, что это может быть лишь временным затишьем перед новыми потрясениями.

Ключевая особенность ископаемых видов топлива, таких как природный газ, заключается в том, что их потребление напрямую зависит от состояния экономики – в периоды экономического роста оно растет, а во времена рецессии падает. Так, в Германии объем производства в энергоемких отраслях уже рухнул почти на 20% по сравнению со средним уровнем 2021 года. Это объясняет, почему доля возобновляемых источников энергии в Европе выросла – дело не в уменьшении спроса на газ, а в замедлении экономической активности.

Как только рост возобновится, потребности в энергоресурсах, в том числе в природном газе, вырастут. И именно тогда перед европейскими странами встанет сложный выбор – продолжать отказ от российского газа, несмотря на растущие цены и издержки, или все-таки вернуться к этому источнику. Учитывая сохраняющуюся сильную зависимость некоторых стран (например, Венгрии и Австрии) от поставок из России, а также нарастающее общественное недовольство высокими ценами на энергию, второй вариант выглядит более вероятным.

В этих условиях говорить об окончательном разрыве энергетических связей между Европой и Россией преждевременно. Возможно, нас ждет временная пауза, но как только потребность в газе возрастет, трудно будет устоять перед искушением вернуться к использованию существующей разветвленной трубопроводной сети. Таким образом, европейская "энергетическая независимость" может оказаться лишь иллюзией, а очередной газовый кризис – не за горами.