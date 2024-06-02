Переход зарубежной автомобильной промышленности на электрификацию приводит к серьезным финансовым проблемам. Себестоимость производства электромобилей значительно превышает стоимость традиционных автомобилей, что вынуждает производителей искать более дешевые компоненты за пределами Европы. Это грозит волной банкротств европейских поставщиков и массовыми увольнениями.

Стремясь соответствовать жестким требованиям по сокращению выбросов, зарубежные автомобильные компании по всему миру переходят на выпуск электрифицированных транспортных средств. Однако эта трансформация оборачивается серьезными финансовыми проблемами для отрасли. Все больше производителей вынуждены искать пути сокращения расходов, что в свою очередь ставит под угрозу европейских поставщиков автомобильных компонентов.

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По словам генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, себестоимость производства электромобилей в среднем на 40-50% выше, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это вынуждает автопроизводителей искать более дешевых поставщиков за пределами Европы. Страны, такие как Индия, Турция, Марокко и Мексика, предлагают компоненты на 40% дешевле, чем европейские.

Таварес предупредил, что западные поставщики автозапчастей должны быстро адаптироваться к этим требованиям рынка, иначе им грозит риск банкротства в ближайшие несколько лет. Уже сейчас многие известные производители автокомпонентов в Европе, такие как Bosch, ZF Friedrichshafen и Continental, сокращают персонал и проводят реструктуризацию.

Кроме того, директор Stellantis отметил, что спрос на электромобили в Европе снижается, особенно после отмены правительственных субсидий в некоторых странах. Автопроизводители пытаются сделать электромобили более доступными, но это непростая задача при таких высоких производственных расходах.

Таким образом, переход на электромобили становится серьезным испытанием для всей автомобильной отрасли. Необходимость сокращения затрат ставит под угрозу европейских поставщиков, что грозит волной банкротств и массовыми увольнениями в ближайшем будущем.