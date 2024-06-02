Культовый персонаж Лара Крофт, археолог-авантюрист, героиня популярных видеоигр и фильмов, скоро появится на Netflix в виде анимационного сериала. Компания представила трейлер и дату премьеры, которая состоится 10 октября.

Лара Крофт – один из самых узнаваемых женских персонажей в истории поп-культуры. Начав свою жизнь с видеоигр в 1996 году, она быстро завоевала популярность, а затем перешла и на большие экраны. Теперь же искательница приключений получает новую жизнь в формате анимационного сериала на стриминговой платформе Netflix.

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Культовая героиня видеоигр Лара Крофт возвращается, чтобы покорять новые вершины в анимационном сериале "Tomb Raider: Легенда о Ларе Крофт", который будет представлен на Netflix. Сервис представил трейлер предстоящего проекта, а также объявил дату премьеры – 10 октября.

Новый сериал продолжит сюжетную линию успешной трилогии видеоигр Tomb Raider Survivor, рассказывая о следующей главе в жизни Лары Крофт. Спустя более 25 лет после первого появления, культовая искательница приключений, которую озвучивает актриса Хейли Этвелл, продолжит свои путешествия по миру, исследуя древние тайны и открывая затерянные истины в захватывающих и опасных местах.





В кратком трейлере мы успеваем увидеть, как Лара Крофт в своей фирменной манере сражается с врагами, используя лук, огнестрельное оружие и мотоцикл. Несомненно, фанаты серии Tomb Raider будут рады новым приключениям культовой героини, которые Netflix обещает сделать захватывающими и увлекательными.