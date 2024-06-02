В Париже у подножия Эйфелевой башни обнаружили пять деревянных гробов, покрытых французскими флагами. Экспертиза показала, что внутри находится лишь гипс, а трое задержанных подозреваемых оказались иностранцами. Расследование этого дела поручено Службе территориальной безопасности.

В субботнее утро в самом сердце Парижа, у подножия знаменитой Эйфелевой башни, произошло событие, которое привлекло внимание десятков очевидцев и сразу вызвало волну обсуждений в прессе. Пять деревянных гробов, установленных возле набережной Жака-Ширака, были покрыты французскими флагами и дополнены баннером с надписью "Французские солдаты, погибшие на Украине".

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Как сообщил источник в полиции, сразу после обнаружения данной композиции были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались водитель фургона, в котором перевозили гробы, и двое его сообщников. По данным следствия, они готовились покинуть Францию и отправиться в Германию.

Эксперты центральной лаборатории установили, что внутри гробов находился лишь гипс, а не человеческие останки. Задержанные иностранцы (двое из них оказались гражданами Болгарии и Украины, а третий - Германии) на допросе рассказали, что им "заплатили 40 евро за высадку людей и груза".

Парижская прокуратура возбудила уголовное дело по факту "умышленного насилия", и расследование поручено Службе территориальной безопасности. Пока не ясно, кто мог стоять за этой акцией, и французским следователям теперь предстоит выяснить все обстоятельства этого инцидента, целью которого, как многие понимают, было обратить внимание на то, что официальный Париж планирует послать своих военных инструкторов на Украину.