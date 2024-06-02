Nvidia представила на выставке Computex 2024 революционного игрового ассистента с использованием искусственного интеллекта, который способен помочь геймерам в различных аспектах, от настройки системы до преодоления сложных моментов в игре. Этот проект, получивший название G-Assist, обещает стать значительным прорывом в области применения ИИ в индустрии видеоигр.

Представить себе, что в будущем искусственный интеллект сможет стать полноценным помощником геймеров, было нелегко. Однако компания Nvidia, известная своими инновациями в области графических процессоров и технологий ИИ, удивляет индустрию, представив свой амбициозный проект G-Assist на выставке Computex 2024.

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Nvidia представила на Computex 2024 проект под названием G-Assist, который, по заявлениям компании, способен произвести революцию в мире видеоигр. G-Assist — это интеллектуальный ассистент, использующий искусственный интеллект для помощи геймерам в различных аспектах игрового процесса.

Главной функцией G-Assist является помощь игрокам, которые застряли на сложных участках игры. Разработчики могут обучить модель ИИ на своей игре, после чего она сможет анализировать происходящее на экране, получать данные из игры и отвечать на вопросы игроков. Это позволит получать мгновенные ответы на вопросы, которые обычно приходилось бы искать в Интернете, например, о распределении очков характеристик или изготовлении предметов.





Но G-Assist от Nvidia может сделать гораздо больше. Компания продемонстрировала, что ее ассистент способен автоматически настраивать систему пользователя для оптимальной производительности. Он может изменять настройки в игре, подбирать подходящую частоту обновления экрана и даже применять разгон графического процессора. При этом ИИ-помощник способен снижать энергопотребление системы, сохраняя требуемую частоту кадров, за счет понижения напряжения на GPU.

Несмотря на то, что некоторые могут посчитать такую автоматизацию нежелательной для "преодоления трудностей" в играх, возможности G-Assist впечатляют. Он способен мгновенно выполнять сложные настройки, которые обычно требуют долгих часов тестирования и подбора параметров. Это может сэкономить огромное количество времени и сделать игровой процесс более приятным.

Хотя проект G-Assist пока остается демонстрацией возможностей, в Nvidia выражают надежду, что разработчики смогут использовать этот инструмент для улучшения игрового опыта пользователей. Учитывая богатый набор функций, настроек и утилит, доступных для видеокарт RTX, появление такого интеллектуального помощника кажется весьма логичным шагом.