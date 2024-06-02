Nvidia выпустила новые рекомендации по размерам графических процессоров, чтобы помочь энтузиастам малого форм-фактора (SFF) создавать мощные и компактные игровые системы. Теперь производители смогут разрабатывать видеокарты и корпуса, предназначенные специально для SFF-конфигураций.

Крупные графические процессоры все больше становятся проблемой для любителей компактных игровых систем. Однако Nvidia теперь предлагает решение, выпустив новые спецификации и рекомендации, которые помогут производителям создавать видеокарты и корпуса, идеально подходящие для SFF-конфигураций.

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Nvidia поделилась своими новыми рекомендациями по размерам графических процессоров на недавней выставке Computex 2024. Компания заявила, что передаст эти спецификации сторонним партнерам по производству видеокарт и корпусов, чтобы помочь им разработать общий стандарт для энтузиастов малого форм-фактора.

Рекомендации Nvidia включают максимальные значения высоты, ширины и глубины графических процессоров, которые должны соответствовать размерам корпусов SFF. Таким образом, производители смогут создавать и продвигать свои решения как готовые к использованию в компактных системах.

Для сборщиков систем процесс обеспечения совместимости будет двухэтапным: сначала они должны найти маркировку "подходит для SFF" на видеокарте Nvidia, а затем проверить, что выбранный ими корпус также соответствует этим требованиям.

Уже сейчас Nvidia опубликовала список видеокарт и корпусов GeForce, которые поддерживают SFF-конфигурации. В него вошли модели топовых брендов, включая RTX 4080 Super. Это означает, что энтузиасты смогут создавать действительно мощные компактные игровые системы.

Более того, Nvidia отметила, что размеры кулера RTX 4080 Super такие же, как у RTX 4090. Это наводит на мысль, что в будущем у компании могут появиться и еще более производительные видеокарты, способные встраиваться в малые корпуса.