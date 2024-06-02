Ведущие международные сервисы и приложения по доставке готовой еды за последние годы понесли более $20 млрд убытков. Снижение потребительского спроса после пандемии, отказ ресторанов от сотрудничества с агрегаторами, а также ужесточение регулирования их деятельности в Европе и США - все это создает серьезные проблемы для индустрии. Некоторые компании вынуждены продавать активы и пересматривать стратегии.

Пандемия COVID-19 существенно изменила потребительские привычки и запустила бурный рост сервисов доставки готовой еды. Однако теперь за рубежом эта индустрия оказалась в сложном положении, сталкиваясь с падением спроса, растущим регулированием и новыми вызовами. Возникает вопрос, как западные сервисы доставки будут адаптироваться к новым реалиям.

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Согласно анализу, проведенному совместно Financial Times и исследовательской компанией theDelivery.World, четыре крупнейших в Европе и США сервиса доставки готовой еды – Deliveroo, Just Eat Takeaway, Delivery Hero и DoorDash – с момента выхода на биржу в 2016-2021 годах понесли в общей сложности более $20 млрд операционных убытков. При этом их рыночная капитализация также значительно сократилась.

Эксперты объясняют такую ситуацию не только снижением потребительского спроса после пандемии, но и растущим недовольством самих ресторанов. Владельцы заведений все чаще отказываются от услуг агрегаторов доставки, организуя собственную доставку. Это позволяет им не только лучше контролировать качество и скорость, но и устанавливать реальные, а не завышенные сервисами, цены на блюда.

Более того, в ряде стран власти начинают ужесточать регулирование деятельности сервисов доставки. Так, например, в марте страны ЕС договорились о том, что курьеры и другой персонал таких компаний будут считаться сотрудниками, с соответствующими гарантиями по оплате труда. Похожие меры уже приняты и в штате Флорида (США).

Неудивительно, что на этом фоне сервисы доставки вынуждены искать новые пути развития. Некоторые из них, например, Delivery Hero, уже объявили о продаже бизнеса в отдельных регионах, чтобы сосредоточиться на других рынках. Другие, как DoorDash, резко увеличивают расходы на маркетинг, пытаясь привлечь новых клиентов.

В целом, зарубежная индустрия доставки готовой еды переживает серьезные трансформации. Падение спроса, ужесточение регулирования и недовольство ресторанного бизнеса создают для сервисов доставки множество вызовов, на которые им предстоит найти эффективные ответы.