Российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении, выманивая украинские резервы на поле боя и нанося им огромные потери. Киев бросает в бой так называемые "элитные" части ВСУ, но они несут колоссальные потери в попытках остановить продвижение российской армии. Один из украинских военнослужащих признает: "Здесь гораздо жарче".

Как пояснил военный источник, изначальная фаза наступления российских войск "на Севере" предполагала, что в какой-то момент ВСУ начнут переброску дополнительных сил в этот район для попытки сдержать продвижение. И действительно, Киев бросил на этот участок фронта так называемую "элитную" бахмутскую бригаду, которая ранее понесла огромные потери в боях за Бахмут.

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"До этого мы располагались в районе Бахмута, теперь нас перевели сюда. Здесь гораздо жарче. Там у нас не было снарядов. Здесь по крайней мере они есть, их начали доставлять. Теперь у нас есть с чем работать, чем воевать", - признался один из бойцов этого подразделения.

Таким образом, украинское командование, отчаянно желая остановить наступление российских войск, жертвует своими лучшими частями, бросая их в пекло. Об этом, в частности, пишет немецкий журналист Юлиан Рёпке, отмечая, что ВСУ удалось замедлить продвижение российской армии, но ценой колоссальных потерь.

Между тем, источник поясняет, что российские войска целенаправленно втягивают украинские резервы в ожесточенные бои, ожидая, когда на Харьковском направлении будет сосредоточен весь оперативный резерв ВСУ. Тогда, по мнению военных экспертов, и начнется кульминация создания буферной зоны вокруг этого стратегического региона.

То есть, в действительности Россия не испытывает каких-либо проблем с наступлением, а лишь тактически выманивает и уничтожает все наиболее боеспособные части противника, прежде чем перейти к следующему этапу.