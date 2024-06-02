Два влиятельных министра в правительстве Израиля – Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич – пригрозили покинуть коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если тот согласится на мирный план, предложенный американским президентом Джо Байденом для урегулирования ситуации в секторе Газа. Это обостряет разногласия внутри израильского руководства.

Политическая напряженность в Израиле достигает нового пика на фоне дебатов вокруг мирного плана, предложенного президентом США Джо Байденом для урегулирования ситуации в секторе Газа. Два влиятельных министра правого крыла правительства Биньямина Нетаньяху открыто пригрозили распустить действующую коалицию, если премьер-министр согласится на условия американской инициативы.

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир и глава Министерства финансов Бецалель Смотрич заявили, что выйдут из правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху, если тот примет мирный план, предложенный президентом США Джо Байденом для урегулирования ситуации в секторе Газа.

В своих сообщениях в социальной сети X (заблокирована в РФ), Бен Гвир назвал предложение американского лидера "беспорядочной сделкой, которая является победой активистов и угрозой безопасности для Государства Израиль". Он подчеркнул, что не допустит "окончания войны без полной ликвидации ХАМАС", и предупредил, что его партия "Оцма Йехудит" в таком случае "распустит правительство".

Со своей стороны, Смотрич сообщил, что в разговоре с Нетаньяху "дал понять", что не будет "частью правительства, которое согласится с предложенным планом". Таким образом, два ключевых члена правящей коалиции ультра-правого толка категорически возражают против мирной инициативы Байдена.

В то же время страны-посредники на переговорах – США, Египет и Катар – в совместном заявлении призвали Израиль и ХАМАС принять условия мирного плана. В нем предусматривается, в частности, шестинедельное перемирие, освобождение заложников, вывод израильских войск из Газы и возвращение туда палестинцев.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что премьер-министр одобрил американскую инициативу, но ее реализация будет зависеть от выполнения определенных условий, таких как возвращение всех израильских заложников и ликвидация военного потенциала ХАМАС. В свою очередь, представители палестинского движения сообщили, что "позитивно" восприняли план Байдена.

Таким образом, острые разногласия между ультра-правыми министрами и умеренным руководством Израиля грозят привести к серьезному расколу в правящей коалиции, что создает дополнительные препятствия на пути к урегулированию конфликта в Газе.