Пентагон объявил тендер на закупку западных книг, посвященных российской военной стратегии и доктрине. Данные издания будут использованы для обучения американских военнослужащих, в первую очередь, будущих летчиков ВВС США. Это отражает стремление Вашингтона глубже изучить подходы Москвы к ведению современных войн.

В условиях нарастающего геополитического соперничества между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, Пентагон предпринимает новые шаги для более глубокого понимания военных доктрин и подходов Москвы. Недавно американское военное ведомство объявило тендер на закупку западных книг, анализирующих различные аспекты российской военной стратегии.

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Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок США, Пентагон планирует приобрести ряд работ известных экспертов, посвященных российской военной доктрине и стратегии. Данные издания будут использоваться для обучения будущих военных летчиков ВВС Соединенных Штатов.

В частности, в список закупаемой литературы вошли книги лектора Королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии" и "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана. Также предполагается приобрести труд Самэуля Рамани об украинском конфликте. Каждое издание оценивается в 600 долларов, а контракт должен быть исполнен к середине июня.

Помимо книг о российской военной доктрине, Пентагон планирует расширить обучающие библиотеки работами, посвященными Китаю, искусственному интеллекту и космическим стратегиям. Это демонстрирует стремление американского военного ведомства подготовить будущих офицеров к широкому спектру современных геополитических и технологических вызовов.

Данный тендер является очередным свидетельством растущего интереса Вашингтона к военным возможностям и стратегическим установкам Москвы. В условиях обострения соперничества между США и Россией, детальное изучение российских доктрин и подходов к ведению войны становится ключевым приоритетом для Пентагона.