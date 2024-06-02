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Китайский космический корабль осуществил первую в истории посадку на обратной стороне Луны
Миссия направлена на сбор образцов лунного грунта, которые могут пролить свет на различия между менее изученной обратной стороной и более известной ближней стороной Луны.

Космическая гонка набирает новые обороты, и на этот раз главную роль похоже играет Китай. В воскресенье утром китайский космический корабль совершил посадку на обратной стороне Луны, открывая новую веху в истории лунных исследований.

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Китайская лунная миссия Chang'e-6 стала первой в истории, которая осуществила посадку на неизведанной обратной стороне Луны. Посадочный модуль приземлился в 6:23 по пекинскому времени в огромном кратере, известном как бассейн Южный полюс – Эйткен.

Эта уникальная миссия направлена на сбор образцов лунного грунта, которые могли бы пролить свет на различия между менее изученным регионом обратной стороны Луны и более известной ближней стороной. По словам представителей Национального космического управления Китая, посадочный модуль будет использовать механическую руку и бур для сбора до 2 килограммов материалов с поверхности и из-под земли в течение примерно двух дней.

Затем образцы будут отправлены обратно на Землю в металлическом вакуумном контейнере, который должен приземлиться в пустынях Внутренней Монголии примерно 25 июня. Это вторая миссия Китая по возвращению лунных образцов после успешной миссии Chang'e-5 в 2020 году.

Лунная программа Китая является частью его растущих амбиций в космической сфере и отражает стремление страны стать ведущей космической державой. Китай уже вывел на орбиту свою собственную космическую станцию и планирует отправить человека на Луну до 2030 года, что сделает его второй страной после США, сделавшей это.

Эти космические успехи Китая происходят на фоне усиливающегося соперничества с Соединенными Штатами, которые также планируют возобновить пилотируемые полеты на Луну в ближайшие годы. Несмотря на некоторые технические сложности, такие как недавняя отмена запуска космического корабля Boeing, космическая гонка между США и Китаем продолжается, демонстрируя растущее значение лунных исследований для этих держав.

#китай #луна #космическая программа #лунная миссия #лунные образцы
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