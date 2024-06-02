Apple незаметно внесла изменения в характеристики графического процессора для нового iPad M2, установив в нем 9 ядер вместо заявленных ранее 10. Тесты производительности Metal показали, что эти 9 ядер точно соответствуют реальным техническим характеристикам.

Компания Apple известна своей тщательностью в подаче информации о новых продуктах. Однако на этот раз производителю удалось провернуть небольшую внутреннюю рокировку, которая осталась почти незамеченной широкой аудиторией.

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Первоначально в пресс-релизе от 7 мая 2024 года Apple заявляла, что новый iPad Air M2 оснащен 10-ядерным графическим процессором. Однако, как выяснилось позже, это было не совсем так. Компания незаметно изменила указанное количество ядер на 9, и проведенные тесты производительности Metal подтвердили достоверность этих характеристик.

Разница в производительности между 9-ядерным и 10-ядерным графическим процессором M2 составляет около 10%, что можно считать незначительным. Тем не менее, это говорит о том, что исходные данные, опубликованные в начале мая, были ошибочными.

По всей видимости, чип M2, используемый в iPad Air, представляет собой "бинированную" версию 10-ядерного процессора, где одно ядро графического ускорителя было отключено. Это довольно частая практика, позволяющая повысить производительность процессора и избежать необходимости утилизировать чип с одним неработающим ядром.

Стоит отметить, что исправление данных, скорее всего, в ближайшее время распространится на все страницы Apple и международные сайты. Таким образом, iPad M2 Air станет единственной моделью в текущей линейке устройств Apple, оснащенной девятиядерным графическим процессором M2.