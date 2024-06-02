Между тем, Маск обещает провести агитацию среди богатых сторонников, чтобы они отказались от поддержки кандидата от демократов Джо Байдена.

Дональд Трамп, бывший президент США, оказался в непростой ситуации. Несмотря на то, что он был недавно признан виновным по 34 пунктам обвинения, он все еще намерен баллотироваться на пост главы государства. В этих условиях Трамп рассматривает неожиданный вариант – привлечение к своей команде известного бизнесмена и предпринимателя Илона Маска.

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Согласно сообщениям, Трамп и Маск обсуждали возможность того, что последний займет консультативную роль в Белом доме, если Трампу удастся вновь стать президентом. Эти переговоры состоялись после встречи миллиардеров в поместье бизнесмена Нельсона Пельца.

Ранее Маск заявлял, что не будет оказывать финансовую поддержку ни Трампу, ни действующему президенту Байдену. Однако теперь, по сообщениям, глава Tesla намерен провести агитацию среди богатых союзников, чтобы убедить их отказаться от поддержки Байдена на предстоящих выборах.

Отношения Трампа и Маска, ранее весьма напряженные, в последнее время улучшились. Маск даже призывал Трампа быть более активным в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Кроме того, они обсуждали возможность, что Маск приобретет социальную сеть Truth, принадлежащую Трампу.

Все эти события происходят на фоне судебных разбирательств вокруг Трампа. Несмотря на это, Трамп заявляет, что намерен участвовать в президентской гонке 2024 года.