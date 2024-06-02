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В древнем сокровище Иберии обнаружены предметы из метеоритного железа
Археологи обнаружили в сокровищнице иберийского бронзового века два необычных артефакта, которые, как выяснилось, были изготовлены из метеоритного железа.

Хранящиеся в музеях мира древние сокровища продолжают удивлять исследователей, раскрывая иногда невероятные тайны. Так случилось и с коллекцией, обнаруженной более 60 лет назад в Вильене, Испания – кладом иберийского бронзового века, богатым золотыми украшениями. Два предмета из этой сокровищницы, казалось бы, банальные на первый взгляд, оказались уникальными артефактами, изготовленными из небесного металла.

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Более 3 тысяч лет назад в древней Иберии, на территории современной Испании, жили мастера, владевшие уникальными технологиями обработки металлов. Это доказывает клад, найденный в 1963 году близ города Вильена, состоящий из 66 предметов, в основном золотых. Данная коллекция считается одним из важнейших образцов ювелирного искусства бронзового века на Пиренейском полуострове.

Как неожиданно выяснилось, среди блестящих золотых сокровищ были обнаружены также два загадочных артефакта – маленькая полая полусфера, вероятно, служившая рукоятью скипетра или меча, и браслет. Эти предметы имели "железистый" вид, что вызвало затруднения у археологов при попытках датировать всю коллекцию. Ведь железный век на Пиренейском полуострове наступил лишь около 850 года до н.э., в то время как золотые изделия относились к периоду между 1500 и 1200 годами до н.э.

Разгадка тайны древних артефактов пришла благодаря анализу их химического состава. Исследователи получили разрешение провести тщательное исследование материалов, из которых изготовлены загадочные полусфера и браслет. Результаты масс-спектрометрии показали, что эти предметы были выкованы не из обычного земного железа, а из железа метеоритного происхождения.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что шапочка и браслет из клада Вильены в настоящее время являются первыми двумя изделиями, которые можно отнести к метеоритному железу на Пиренейском полуострове", - объясняют ученые. Такая находка поразительна, ведь это говорит о том, что мастера Древней Иберии владели технологиями обработки космического металла задолго до того, как широкое распространение получило земное железо.

Теперь специалистам предстоит применить более современные методы исследования, чтобы получить дополнительные подробности об этих уникальных артефактах, сохранившихся с бронзового века. Несомненно, дальнейшее изучение таких находок поможет лучше понять уровень развития металлургии в древней Иберии и ее связи с другими древними цивилизациями.

#археология #бронзовый век #сокровища #иберия #метеоритное железо
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