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Неожиданный план Jeep: электрический внедорожник за 25 000 долларов
Компания Stellantis стремится удовлетворить растущий спрос на недорогие электромобили и противостоять наплыву дешевых китайских моделей.

Зарубежная автомобильная индустрия переживает период значительных преобразований, связанных с ускоренным переходом к электрификации. Одной из ключевых тем этой трансформации является доступность электрических моделей для массового покупателя. В этом контексте неожиданное заявление руководства Stellantis о планах по выпуску доступного электрического Jeep вызвало большой интерес.

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Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес объявил о намерении запустить полностью электрический Jeep Wagoneer S, который станет "началом наступления" электромобилей в США. Но самым громким заявлением стало обещание вывести на рынок электрический Jeep стоимостью около 25 000 долларов.

Это заявление стало неожиданностью для генерального директора Jeep Антонио Филоза. Действительно, нынешние электрические модели Jeep, такие как Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, являются премиальными и довольно дорогими. Но Филоза уверен, что компания справится с этой задачей, хотя и не сообщил точных сроков.

Стремление Jeep к выпуску более доступного электромобиля вписывается в общую тенденцию среди автопроизводителей. Ford, Volkswagen, Kia и GM также работают над более компактными и бюджетными электрическими моделями, пытаясь привлечь экономных покупателей. Эксперты считают, что электромобиль стоимостью 25 000 долларов может стать ключевым фактором для ускорения перехода к массовому внедрению электрификации.

Однако Jeep сталкивается с дополнительным вызовом в виде агрессивной экспансии китайских брендов, таких как BYD, Li Auto и Nio, которые поставляют недорогие электромобили на развивающиеся рынки. Филоза признает, что себестоимость производства этих машин на 20-25% ниже, чем у Jeep, что вызывает серьезную обеспокоенность. Тем не менее, он считает, что эта конкуренция заставит Jeep стать еще лучше.

Несмотря на амбициозные планы, очевидно, что проект доступного электрического Jeep все еще находится на ранней стадии. Компания сосредоточится сначала на выпуске Jeep Recon и еще одной новой модели в следующем году, прежде чем перейти к ценовому сегменту 25 000 долларов. Но руководство Jeep твердо верит, что им это по силам.

#электромобиль #stellantis #jeep #доступная цена #китайские конкуренты
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