Российские официальные лица выступили с резкими предупреждениями в адрес Запада, заявив, что поставки Украине оружия дальнего радиуса действия могут повлечь за собой "неприятные последствия" для Украины и самих западных стран. По мнению экспертов, Кремль готов даже расширить "буферную зону" на Украине, чтобы защитить свою территорию.

Противостояние между Россией и Западом в разгар военного конфликта на Украине продолжает накаляться. Кремль выступил с очередной порцией грозных предупреждений, пригрозив "неприятными последствиями" странам НАТО в случае поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. По мнению российских официальных лиц, такой шаг Запада может привести к неизбежному возмездию со стороны Москвы.

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Новая волна эскалации между Россией и странами Запада разразилась на фоне активного обсуждения вопроса о поставках Украине современного вооружения большой дальности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва предупредила, что если Запад предоставит Киеву ракеты, которые позволят наносить удары по российской территории, то это "будет иметь неприятные последствия" как для Украины, так и для самих западных стран.

В аналогичном ключе высказался и член Государственной Думы РФ Виктор Вейти. Он заявил, что в случае поставок Украине оружия дальнего радиуса действия Россия будет вынуждена значительно расширить так называемую "буферную зону" на украинской территории, возможно, вплоть до польской границы. По его словам, размер этой зоны будет зависеть от того, какое именно оружие получит Украина от западных стран.

Российские официальные лица также предупредили о возможности нанесения ударов не только по военным объектам на европейской территории, но и по британским и американским объектам в других регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке. Этот шаг Кремль рассматривает в качестве ответа на возможную эскалацию со стороны НАТО.