Инсайдеры раскрыли характеристики основных камер новых флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Устройства обещают стать настоящими прорывом в мобильной фотографии.

Китайская компания Xiaomi известна своим стремлением предлагать потребителям мощные и высококачественные смартфоны по доступным ценам. Судя по последним утечкам, в этом году нас ждет очередной прорыв в области мобильной фотографии от этого бренда.

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Согласно инсайдерской информации от Digital Chat Station, новые флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro получат впечатляющие характеристики основных камер. В частности, смартфоны будут оснащены 50-мегапиксельными сенсорами OmniVision большого размера – 1/1,3 дюйма. Кроме того, эти камеры получат не разглашаемую на данный момент апертуру, что позволит улучшить качество снимков даже при недостаточном освещении.

Помимо этого, новинки Xiaomi получат уникальное многослойное антибликовое покрытие линз, которое должно значительно улучшить пропускание света и снизить количество бликов и двоения изображения. А топовая модель Xiaomi 15 Pro может похвастаться даже наличием перископного телеобъектива – ранее эта технология была доступна только в более дорогих устройствах линейки Xiaomi Ultra.

Таким образом, новые флагманы Xiaomi 15 серии обещают стать серьезными конкурентами для лидеров рынка мобильной фотографии и вывести бренд на новый уровень в области камерофонов.