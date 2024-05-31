Realme подтвердила, что 20 июня представит следующее поколение своего флагманского смартфона - модель GT6. Новинка обещает стать одним из самых технологичных устройств в линейке, сделав упор на возможности искусственного интеллекта.

Бренд Realme продолжает активно развивать свою флагманскую линейку GT, готовясь представить новую, еще более технологичную модель. После успеха предыдущих устройств серии, компания раскрыла первые подробности о грядущем Realme GT6, который обещает стать одним из самых продвинутых смартфонов на рынке.

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Согласно анонсу, Realme GT6 будет представлен 20 июня. На опубликованном тизере можно увидеть дату релиза и слоган "Мощь встречается с ИИ", что однозначно намекает на серьезную роль искусственного интеллекта в новом флагмане. Вероятно, ИИ-функционал затронет различные аспекты работы устройства – от камеры до оптимизации производительности.

Ранее также поступали слухи о технических характеристиках Realme GT6. По данным источников, смартфон будет построен на новейшем чипсете Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, устройство уже прошло сертификацию FCC, которая подтвердила наличие аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Позже должна также появиться версия GT6 Pro с аккумулятором на 6000 мАч.

Более подробную информацию о Realme GT6 мы, вероятно, узнаем 3 июня, когда компания проведет второй эпизод своего шоу "Real Talk". Именно тогда производитель, скорее всего, раскроет ключевые особенности и спецификации нового флагмана.