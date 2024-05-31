Стремясь использовать экономические рычаги для «укрощения» своих противников, США непреднамеренно спровоцировали формирование глобальной теневой экономики, ядром которой стали Россия и Китай. Этот неформальный альянс стран, находящихся под санкциями Запада, фактически оградил их от финансовой блокады Вашингтона.

Западные державы давно пытаются сломить волю своих геополитических противников, прибегая к целому арсеналу экономических и финансовых инструментов. Однако, как показывает опыт последних лет, эта стратегия не только не достигает желаемых результатов, но и приводит к непредвиденным последствиям. Вместо того, чтобы смириться с давлением Вашингтона, ряд стран объединились в мощный теневой альянс, центром которого стал Китай.

реклама

Изначально, введя беспрецедентные финансовые и торговые ограничения против России, Ирана, Венесуэлы, КНДР и Китая, США рассчитывали, что мощь доллара и контроль над глобальными рынками позволят им заставить эти страны подчиниться воле Вашингтона без применения военной силы. Однако на практике санкции привели к прямо противоположному эффекту.

Вместо того, чтобы ослабить своих соперников, Штаты непреднамеренно сплотили их в единый фронт. Ведомый Россией и Китаем, этот неформальный альянс стран, находящихся под западными ограничениями, формирует собственную теневую экономику, надежно защищающую их от финансового давления Вашингтона. Совокупный экономический потенциал этих государств уже достаточен, чтобы нивелировать удар американских санкций.

По данным западных чиновников и таможенной статистики, Пекин все чаще берет на себя роль связующего звена в торговых и финансовых операциях между странами, находящимися под внешним давлением. Китай обеспечивает их нефтью, оружием, высокотехнологичными товарами двойного назначения в обмен на золото, полезные ископаемые и другие ресурсы. Использование национальных валют и альтернативных платежных систем позволяет участникам этого альянса уходить от контроля долларовой системы.

Таким образом, вместо того, чтобы покорить своих противников мощью доллара, Вашингтон фактически спровоцировал формирование мощной глобальной теневой экономики, способной серьезно подорвать доминирование Соединенных Штатов в мировых финансах.