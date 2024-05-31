Среди них - улучшение возможностей Siri, появление встроенных инструментов для генерации изображений и текста, а также новые функции в приложении «Заметки».

Приближается WWDC 2024 – ежегодная конференция разработчиков Apple, на которой традиционно представляются новые версии операционных систем компании. На этот раз особый интерес вызывают слухи об обновлениях, связанных с искусственным интеллектом, которые, как ожидается, появятся в iOS 18.

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Согласно отчету AppleInsider, в iOS 18 компания Apple планирует реализовать целый ряд новых функций, использующих возможности искусственного интеллекта. Одним из ключевых нововведений станет переработка системы ответов Siri на основе технологий LLM (Large Language Model). Это должно значительно улучшить познавательные и естественные возможности цифрового помощника, позволив ему учитывать в ответах личные данные пользователя, такие как контакты, календарные события и места.

Кроме того, Siri получит функцию "Greymatter Catch Up" – интеллектуальный обзор пропущенных уведомлений, который пользователи смогут запрашивать у помощника. Приложение "Заметки" также обзаведётся улучшенными возможностями транскрипции аудио и резюмирования текста, а также функцией распознавания математических формул.

Но, пожалуй, самым интересным нововведением станут встроенные в iOS 18 инструменты генерации изображений на базе ИИ. По данным источников, в тестовых средах Apple уже удаётся создавать изображения с помощью таких технологий, и компания рассматривает возможность предоставить подобные возможности конечным пользователям. Кроме того, приложение "Фотографии" получит функцию "Очистка", позволяющую удалять ненужные объекты с изображений, аналогично инструменту Magic Eraser от Google.

Таким образом, iOS 18 обещает стать серьёзным шагом вперед в развитии искусственного интеллекта в экосистеме Apple. Ожидается, что многие из этих новшеств будут впервые представлены публике на предстоящей WWDC 2024.