Российские власти планируют создать мобильные убежища модульного типа для защиты населения от различных видов оружия, включая ядерное, химическое и биологическое. Такая инициатива содержится в проекте постановления правительства, разработанном МЧС России. Ведомство объясняет необходимость нововведения нехваткой современных защитных сооружений в стране.

Вопросы обеспечения безопасности и защиты населения в условиях современных угроз становятся одними из приоритетных для российских властей. В связи с этим МЧС России разработало проект постановления правительства, предусматривающий создание в стране мобильных убежищ модульного типа, способных защитить людей от воздействия различных видов оружия. Эта инициатива призвана восполнить существующий дефицит современных защитных сооружений гражданской обороны.

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Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, новые объекты гражданской обороны в России предлагается возводить с использованием "полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов". Такой подход обеспечит мобильность и возможность размещения убежищ на ограниченных участках территории.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в настоящее время в стране недостаточно защитных сооружений, а многие существующие заглубленные помещения и объекты подземного пространства технически не могут быть приспособлены для этих целей. Поэтому создание мобильных модульных бомбоубежищ, способных укрыть людей от воздействия ядерного, химического, биологического и обычного оружия, является актуальной задачей.

Представители МЧС России подчеркивают, что модульная конструкция убежищ имеет ряд преимуществ по сравнению с капитальными стационарными сооружениями. Такие укрытия можно оперативно перемещать и размещать даже на ограниченных участках, что повысит их доступность для населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Необходимость совершенствования системы гражданской обороны в России, в том числе создания современных защитных сооружений, объясняется также накопленным опытом проведения специальной военной операции. Как указывается в пояснительной записке, предлагаемые изменения призваны повысить устойчивость страны к различным угрозам.

По имеющимся данным, на сегодняшний день в России насчитывается около 16,5 тысяч защитных сооружений гражданской обороны. Однако их число признается недостаточным для полноценного укрытия всего населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Разработка модульных бомбоубежищ должна помочь восполнить этот дефицит.