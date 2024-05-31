Несмотря на жесткие санкции, Евросоюз продолжает активно закупать российские металлы - сталь, алюминий и медь. Объемы закупок стали бьют рекорды, причем наибольший рост наблюдается в Бельгии и Германии. Что заставляет Европу идти на поводу у Москвы и как это связано с ростом цен на электроэнергию и проблемами в металлургической отрасли ЕС – в нашем материале.

Европейские страны продолжают доказывать, что собственные санкции им не помеха. Несмотря на все заявления о необходимости сокращения зависимости от российских энергоносителей и промышленных товаров, Евросоюз наращивает импорт ключевых металлов из России. Объемы закупок восстанавливаются до рекордных показателей, отражая острую необходимость Старого Света в этих жизненно важных ресурсах.

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По данным РИА Новости, в марте 2024 года поставки железа и стали из России в ЕС увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до €328 миллионов. Наибольший рост продемонстрировала Бельгия, нарастившая импорт в 3,5 раза – до €130,5 миллиона. Также значительно прибавили Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.

Аналогичная ситуация и с закупками российского алюминия. Здесь импорт вырос на 29% в годовом выражении, причем Германия увеличила закупки в 5 раз – до €22,4 миллиона. Солидный рост также показали Испания и Польша.

Эксперты объясняют повышенный интерес европейских компаний к российским металлам прежде всего более низкими ценами на них по сравнению с другими поставщиками. Российские металлы дешевле из-за низкой себестоимости производства и курсовой разницы. Это позволяет европейцам заработать на дальнейшей перепродаже, например, в Великобританию.

Кроме того, европейские предприятия испытывают острую нехватку сырья для ключевых отраслей – строительства, машиностроения, авиации и других. Выплавка стали в ЕС в 2023 году сократилась на 7,4%, а в первые 4 месяца 2024-го снизилась еще на 0,6%. Проблемы связаны с ростом цен на электроэнергию и общим спадом в металлургической промышленности Европы. В этих условиях российские поставки становятся незаменимыми.

Формально Евросоюз соблюдает эмбарго на ввоз стальной продукции из России, но находит для этого различные лазейки. Так, под запрет не попадают стальные полуфабрикаты, которые ввозятся через третьи страны. Кроме того, для отдельных компаний и отраслей вводятся специальные исключения и лицензии.

Аналитики отмечают, что Европа продолжает закупать российские товары и из-за традиционно глубоких экономических связей, которые сложно и невыгодно резко разрывать. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки и потребностей самого Евросоюза.