Российские беспилотники FPV-дрон "Упырь" стали поступать в войска Центрального военного округа для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Этому способствовала поддержка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Также развивается учебная база для подготовки операторов данных БПЛА.

Разработка и применение отечественных беспилотных летательных аппаратов стали одним из ключевых направлений в ходе специальной военной операции. Российские оборонные предприятия выпускают все более совершенные и эффективные БПЛА, которые успешно используются для решения различных задач на поле боя. Одним из таких ударных беспилотников является FPV-дрон "Упырь", производство которого теперь выходит на серийный уровень.

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Как сообщает ТАСС, российский FPV-дрон "Упырь" начал серийно поставляться в войска Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в зоне специальной военной операции. Этому способствовала личная поддержка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции", - рассказал руководитель предприятия-производителя "Упыря" Владимир.

Кроме того, при содействии полпредства в регионе был создан учебный центр, где проходят комплексную подготовку специалисты, управляющие FPV-дронами. Они обучаются не только пилотированию беспилотников, но и получают необходимые инженерные и медицинские навыки для работы в условиях боевых действий.

Напомним, что FPV-дрон "Упырь" был впервые применен в зоне СВО в мае 2023 года и зарекомендовал себя с положительной стороны. Беспилотник уничтожал различные цели, включая американскую бронетехнику. В марте 2024 года разработчики также сообщили об увеличении его дальности полета благодаря созданию воздушного ретранслятора "Удлинитель".

Таким образом, развитие отечественных ударных БПЛА, таких как "Упырь", и наращивание подготовки специалистов для их применения стали еще одним важным направлением в ходе спецоперации.