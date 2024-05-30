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Компания Boeing вновь попытается запустить астронавтов на орбиту
После неудачных попыток и длительных задержек компания Boeing вновь готовится к важному испытательному запуску своего космического корабля Starliner. Эта миссия призвана доказать, что Starliner способен безопасно доставлять астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно.

Космическая отрасль не стоит на месте. В очередной раз в центре внимания оказывается компания Boeing и ее космический корабль Starliner. После серии ранее допущенных неудач Boeing вновь готовится к ключевому испытательному полету, который должен помочь ей вернуться в гонку за доставку астронавтов на Международную космическую станцию.

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Запуск Starliner намечен на 21:25 по московскому времени в эту субботу со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. На борту будут два астронавта НАСА - Барри "Буч" Уилмор и Сунита Уильямс, которые уже находятся в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Это ключевой испытательный полет – первый раз, когда экипаж доставит корабль на МКС. В случае успеха НАСА может разрешить Boeing совершать регулярные полеты к орбитальному аванпосту, что позволит компании бросить вызов доминированию SpaceX Илона Маска, которая с 2020 года является единственным поставщиком экипажей для МКС.

Первоначальная попытка запуска 6 мая была отменена за два часа до старта из-за неисправности клапана ракеты-носителя Atlas V. Позднее была выявлена и другая проблема – незначительная утечка гелия в двигательной системе Starliner. Тем не менее, руководители миссии заявляют, что эти вопросы не представляют угрозы для экипажа и корабля, и приняли решение продолжить подготовку к субботнему запуску.

#spacex #boeing #международная космическая станция #космический корабль #starliner #запуск #астронавты наса #испытательный полет
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