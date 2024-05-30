Ученые из Каролинского института разработали инновационный пластырь с микроиглами, который поможет выявлять рак кожи, в частности злокачественную меланому, на ранней стадии. Новый метод позволит упростить диагностику и улучшить качество жизни пациентов.

Ранняя диагностика рака кожи имеет решающее значение для успешного лечения и выживания пациентов. К сожалению, существующие методы зачастую являются болезненными и инвазивными. Но теперь исследователи из Каролинского института предложили революционный способ выявления меланомы на ранней стадии – с помощью специального пластыря, оснащенного микроиглами.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Materials, новый тип пластыря может идентифицировать тирозиназу – фермент, являющийся важным биомаркером злокачественной меланомы, непосредственно в коже. Микроиглы пластыря способны безболезненно проникать в верхние слои кожи и измерять уровень тирозиназы, что позволяет оперативно выявлять изменения, связанные с развитием рака.

"Мы использовали образцы здоровой человеческой кожи и наносили на нее тирозиназу, чтобы имитировать рак кожи", - объясняет Онур Парлак, доцент медицинского факультета Солны Каролинского института и последний автор исследования. - "Это важный шаг в улучшении мониторинга состояния кожи и может применяться для диагностики других биомаркеров путем изменения конструкции пластыря".

По мнению ученых, их метод является менее инвазивным и потенциально способен обеспечить более быстрые и надежные результаты по сравнению с традиционной биопсией. Исследователи надеются, что их разработка поможет сократить количество процедур и улучшить качество жизни пациентов с раком кожи. "Наша цель - продолжать развивать и совершенствовать этот метод, чтобы обеспечить более точную и безболезненную диагностику", - заключает Парлак.