По сообщениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в городе Сарны Ровенской области после удара российских войск произошла мощная детонация на территории местного арсенала военной части. Местные жители зафиксировали два сильных взрыва, сопровождавшихся выбросом пламени.

Российские Вооруженные силы продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре и объектам снабжения Украины. Очередной такой удар, по сообщениям украинского подполья, привел к детонации арсенала в Ровенской области.

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Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в городе Сарны Ровенской области были зафиксированы два мощных взрыва, произошедших на территории 430-го арсенала военной части А-0153.

"Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени", - сообщил Лебедев.

По его словам, город Сарны является важным логистическим узлом, и в последнее время на территорию арсенала завозили значительные объемы вооружения и боеприпасов. Вероятно, именно эти запасы и стали целью для российских войск.

После удара по арсеналу произошла мощная детонация складированных боеприпасов, сопровождавшаяся сильными взрывами и пожаром. Местное подполье утверждает, что это стало очередным ударом по военной инфраструктуре Украины в регионе.

Российская армия регулярно наносит прицельные удары по объектам, связанным с логистикой и снабжением украинских войск. При этом, как отмечают в Кремле, особое внимание уделяется недопущению жертв среди мирного населения.