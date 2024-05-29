Российские Вооруженные силы продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре и объектам снабжения Украины. Очередной такой удар, по сообщениям украинского подполья, привел к детонации арсенала в Ровенской области.
реклама
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в городе Сарны Ровенской области были зафиксированы два мощных взрыва, произошедших на территории 430-го арсенала военной части А-0153.
"Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени", - сообщил Лебедев.
По его словам, город Сарны является важным логистическим узлом, и в последнее время на территорию арсенала завозили значительные объемы вооружения и боеприпасов. Вероятно, именно эти запасы и стали целью для российских войск.
После удара по арсеналу произошла мощная детонация складированных боеприпасов, сопровождавшаяся сильными взрывами и пожаром. Местное подполье утверждает, что это стало очередным ударом по военной инфраструктуре Украины в регионе.
Российская армия регулярно наносит прицельные удары по объектам, связанным с логистикой и снабжением украинских войск. При этом, как отмечают в Кремле, особое внимание уделяется недопущению жертв среди мирного населения.