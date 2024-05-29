Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где находился пункт дислокации инструкторов НАТО. Это уже второй удар по этому объекту за последние месяцы.

Ход военной специальной операции на Украине продолжает оставаться в центре внимания всего мирового сообщества. Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по ключевым объектам, пытаясь нарушить логистику и подготовку украинской армии. Очередной такой удар был нанесен по Яворовскому полигону во Львовской области, который используется для обучения украинских военнослужащих при поддержке инструкторов НАТО.

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Согласно данным инсайдера, ночью с 28 на 29 мая Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. Целью атаки стал пункт дислокации инструкторов НАТО, которые занимались обучением украинских военных использованию западной военной техники.

По словам источника, в результате могли быть ликвидированы сотни человек, в том числе военнослужащие из Польши, Франции и США. Ранее эти страны неоднократно направляли своих солдат и офицеров на Яворовский полигон для подготовки украинских подразделений.

Российские военные использовали для удара гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые отличаются высокой точностью попадания. Как сообщают самые разные источники, Яворовский полигон является важным логистическим узлом для переброски западной бронетехники, средств ПВО и боеприпасов на восток Украины.

Это уже второй удар "Кинжалами" по этому объекту с начала года. В марте российская авиация нанесла массированный ракетный удар по Яворовскому полигону, уничтожив там не менее 15 единиц западной военной техники и около 100 иностранных инструкторов.

Несмотря на понесенные потери, Украина и ее западные союзники продолжают использовать Яворовский полигон для подготовки своих войск. Однако новый сокрушительный удар российских "Кинжалов" наглядно показывает, что ВС РФ не отступят от своих целей и будут применять все возможные средства для их достижения.