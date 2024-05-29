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Группировка "Центр" взяла Тоненькое и Северное, прорвав оборону ВСУ
Военнослужащий российских Вооруженных сил с позывным "Призрак" рассказал о прорыве многокилометровой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенными пунктами Тоненькое и Северное на Авдеевском направлении. По его словам, бойцам группировки "Центр" удалось освободить эти стратегически важные населенные пункты, несмотря на сложный рельеф местности и ожесточенное сопротивление противника.

Военные действия на Украине продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем в российских и мировых СМИ. Российские войска неуклонно продвигаются вперед, освобождая все новые населенные пункты. Подробности одного из таких прорывов стали известны благодаря рассказу бойца российских Вооруженных сил.

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Как рассказал командир взвода штурмовиков с позывным "Призрак", бойцам группировки "Центр" удалось прорвать многокилометровую оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) при штурме Тоненького и Северного на Авдеевском направлении. По его словам, российские подразделения продвигались вперед на открытой местности, преодолевая укрепления противника.

"Приходилось идти до штурмовых позиций десятки километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах", - сообщил "Призрак".

Несмотря на ожесточенное сопротивление, российским военным удалось взять Тоненькое и Северное. По словам "Призрака", при штурме приходилось полагаться на свои силы, так как ближайшая точка эвакуации находилась в 10 километрах от них.

"Окопы намного проще штурмовать, чем здания. Ты его (противника) видишь, что он сидит, гранатами закидываешь, стреляешь. Они (противники), конечно, дают отпор, но это редкость. В основном убегают. Чаще всего вообще в окопах никого не бывает", - рассказал боец.

Несмотря на сложности, бойцам группировки "Центр" удалось добиться успеха, освободив стратегически важные населенные пункты. Эта победа стала еще одним шагом в продвижении российских войск на Украине.

#сво #оборона #российская армия #штурм #авдеевское направление #вооруженные силы украины #северное #тоненькое
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