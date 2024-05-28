Палата представителей конгресса США предложила создать в армии новый род войск - корпус беспилотной авиации. Инициативу включили в проект закона об оборонной политике на 2025 год. Цель – профессионализировать использование дронов и поставить их на один уровень с другими военными дисциплинами.

Специальная военная операция России на Украине кардинально изменила подходы к ведению боевых действий. Ключевую роль в этих трансформациях сыграли беспилотные летательные аппараты, которые полностью нивелировали само понятие "тумана войны". Теперь американские военные решили наверстать упущенное.

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В Конгрессе США выступили с инициативой создания нового рода войск – корпуса беспилотной авиации. Предложение включено в проект закона об оборонной политике на 2025 финансовый год. Цель – профессионализировать сферу применения дронов в вооруженных силах и поставить ее в один ряд с другими военными дисциплинами.

По мнению подполковника Роберта Солано, это "выглядит разумным", поскольку позволит ускорить внедрение беспилотных технологий и разработку соответствующих стратегий. Ведь сегодня массированное использование дронов обеими сторонами конфликта на Украине кардинально повлияло на тактику и даже изменило значение термина "туман войны".

Однако в Пентагоне не все одобряют это предложение. Замкомандующего армии США Гейб Камарильо считает, что дроны и средства борьбы с ними должны быть у всех родов войск, а не выделяться в отдельную структуру. По его мнению, это не позволит получить дополнительные ресурсы и закупать беспилотники в больших количествах.

Вместо этого Пентагон делает ставку на развитие защиты от дронов противника. С 2017 года на разработки в области РЭБ, малого ПВО и бронирования техники потрачено 1,8 млрд долларов. А с 2020-го для армии уже отобрано 15 моделей легких беспилотников коммерческого производства.

Тем не менее, американские военные обеспокоены быстрым развитием китайских дронов, которые активно применяются в конфликте на Украине. Они опасаются, что Пекин может начать массово поставлять такие аппараты противникам США по всему миру. Поэтому вопрос интеграции беспилотных систем в структуру вооруженных сил остается ключевым.