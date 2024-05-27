Российская компания Sitronics Group создала ИИ-ассистента с функциями обработки, категоризации и поиска информации. Платформа основана на большой языковой модели и способна значительно ускорять бизнес-процессы за счет автоматизации рутинных задач.

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – ключевые тренды, определяющие развитие современного бизнеса. Российские компании, не отставая от мировых лидеров, активно разрабатывают собственные инновационные решения на основе передовых технологий.

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Одной из таких разработок стал новый ИИ-ассистент, создание которого анонсировала компания Sitronics Group. Эта платформа обладает широким функционалом для обработки и анализа текстовой и голосовой информации, а также генерации данных по запросам.

В основе ИИ-ассистента Sitronics Group лежит большая языковая модель (LLM) – нейросетевая архитектура, которая обучается как с помощью человека, так и самостоятельно. Эта технология позволяет достигать высокой точности и производительности в решении различных задач.

"В основе платформы лежит большая языковая модель LLM – нейросеть, которая обучается как с помощью человека-ассистента, так и самостоятельно, осваивая закономерности и определенные взаимосвязи. На такой модели построены все самые известные сегодня в мире генеративные модели", - отметил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

По его словам, ИИ-ассистент способен значительно ускорять обработку входящей информации, производить ее перевод, исправление ошибок и категоризацию. Кроме того, платформа может генерировать новый контент в ответ на различные запросы, что существенно повышает производительность сотрудников, освобождая их от рутинной работы.

В ближайшее время компания планирует внедрить ИИ-ассистента в рамках пилотного проекта на одном из российских промышленных предприятий, где он будет дополнительно усовершенствован для дальнейшего коммерческого распространения.

Помимо этого, Sitronics Group продолжает развивать свою платформу видеоаналитики Sitronics EYE, предназначенную для решения широкого спектра задач, от детектирования пожаров до анализа поведения людей.