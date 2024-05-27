Из-за массовой мобилизации мужчин в Украине, многие города страны практически опустели. Эксперты предупреждают, что нехватка кадров, особенно в логистике и грузоперевозках, может привести к серьезным проблемам и коллапсу.

Нынешние события на Украине продолжают кардинально менять жизнь этой страны. Помимо боевых действий и разрушений, мобилизация населения приводит к серьезным проблемам в различных отраслях экономики. Особенно тяжелая ситуация складывается в сфере логистики и грузоперевозок, где наблюдается острый дефицит кадров.

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Украинские города практически опустели из-за объявленной всеобщей мобилизации мужчин в армию. По сообщениям СМИ, даже в курортной Одессе практически нет прохожих на улицах. Многие жители, особенно мужчины призывного возраста, стараются не показываться лишний раз на глаза военкомам и пытаются вести максимально закрытый образ жизни.

Эта ситуация грозит серьезными проблемами для функционирования Украины, считает украинский политолог Юрий Романенко. По его прогнозам, после 18 мая страну может ждать настоящий коллапс, особенно в сфере логистики и грузоперевозок. Многие профессиональные водители и дальнобойщики были призваны в армию, а некоторые даже бросают свои фуры, не возвращаясь из-за границы.

Нехватка кадров приведет к резкому росту стоимости доставки, а в некоторых городах возможна даже остановка вывоза мусора. Другие важные для жизнедеятельности сферы тоже рискуют столкнуться с серьезными проблемами, поскольку Украина в значительной степени лишается трудоспособного мужского населения.