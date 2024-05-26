Несмотря на репутацию экологически чистого вида транспорта, электромобили на самом деле могут наносить больший ущерб окружающей среде из-за их растущей массы. Исследования показывают, что более тяжелые электрокары выделяют существенно больше вредных микрочастиц от износа шин, чем традиционные автомобили.

Электромобили давно позиционируются как один из ключевых элементов перехода к низкоуглеродной экономике. Однако по мере роста популярности этих машин выявляются и некоторые тревожные тенденции, связанные с их негативным воздействием на окружающую среду. Как показывают последние исследования, по ряду параметров электрокары могут оказывать более серьезный экологический ущерб, чем традиционные бензиновые автомобили.

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Основной причиной растущей экологической озабоченности, связанной с электромобилями, является их увеличивающаяся масса. В сравнении с бензиновыми аналогами, электрокары, как правило, весят значительно больше – до 30-40% тяжелее. Это объясняется необходимостью установки на них мощных аккумуляторных батарей, обеспечивающих большой запас хода.

Более тяжелые автомобили, в свою очередь, приводят к более быстрому износу шин, что в результате вызывает гораздо больше выбросов твердых микрочастиц в атмосферу. Согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, шины электромобилей выделяют на 30% больше мелкодисперсных загрязняющих веществ типа PM10 и PM2,5 по сравнению с шинами бензиновых машин.

Эти данные подтверждаются и экспертами отрасли. Так, Акиёси Ито из Японского автомобильного научно-исследовательского института отметил, что для сокращения вредных выбросов нужно уделять больше внимания не только двигателям, но и шинам, тормозам и другим компонентам автомобилей.

Тенденция к увеличению массы транспортных средств наблюдается не только в сфере электромобилей. По статистике Японской ассоциации автопроизводителей, все больший спрос имеют крупногабаритные и тяжелые модели авто, в том числе с бензиновыми двигателями. Это ставит под сомнение экологические преимущества электрокаров.

Электромобили рекламируются как ключ к низкоуглеродному будущему. Чтобы реализовать это обещание, автомобильная промышленность должна стремиться как к технологическим усовершенствованиям, так и к соблюдению нормативных требований, чтобы минимизировать риск загрязнения шинами и другими автокомпонентами.