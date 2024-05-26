Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сделал тревожный прогноз о дальнейшем развитии военной ситуации на Украине. По его словам, Россия будет продолжать наступление летом, а осенью, после выборов в США, произойдет "момент Ч", который приведет к усилению боевых действий.

Продолжающаяся военная операция России на Украине остается одной из самых обсуждаемых тем в мировом информационном пространстве. Ход событий, военно-политические прогнозы и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации регулярно анализируются экспертами различного уровня. И на этом фоне особенно пристальное внимание привлекают заявления представителей украинских властей, близких к военно-политическому руководству страны.

реклама

Одно из таких громких заявлений сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В эфире телеканала "Прямой" он высказал свой взгляд на дальнейшее развитие событий вокруг Украины.

По словам Луценко, в ближайшее время Россия продолжит наступательные действия на украинском фронте. Он объяснил, что официальная численность ВСУ в 500 тысяч человек существует лишь на бумаге, а реальные показатели мобилизации крайне низкие. Поэтому Россия в ближайшее время будет растягивать оставшиеся украинские подразделения, расширяя фронт в Харьковской области, а затем и в Сумской.

"И значит, наступление в августе ещё усилится. А осенью в США выборы, и вот тут произойдёт "момент Ч", - резюмировал Луценко. По его мнению, Россия будет стремиться максимально расширить зону боевых действий к этому периоду, чтобы нанести Украине решающий удар.

Таким образом, бывший украинский прокурор предрекает ухудшение ситуации для Киева уже в ближайшие месяцы. Он считает, что Россия будет наращивать усилия, пытаясь растянуть и ослабить украинскую армию, а затем, после выборов в США, перейти к решающему наступлению.

Конечно, подобные заявления требуют тщательной проверки и сопоставления с другими экспертными оценками. Однако нельзя игнорировать тот факт, что Луценко занимал высокий пост в руководстве Украины и может обладать инсайдерской информацией о состоянии ее вооруженных сил. Поэтому его прогноз, безусловно, заслуживает внимания и анализа.