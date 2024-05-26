За год доля малых и средних предприятий (МСП) России, занимающихся экспортом, выросла в полтора раза и достигла 14%. Этому способствовали как поддержка государства, так и гибкость и быстрая адаптация небольших компаний к изменениям. Основными направлениями экспорта для российских МСП стали Казахстан, Белоруссия и Китай.

Несмотря на введенные против России западные санкции и ограничения, отечественные малые и средние предприятия (МСП) демонстрируют уверенную динамику роста экспортных показателей. Этому способствует как комплекс мер государственной поддержки, так и умение малого бизнеса быстро перестраивать свою деятельность в новых условиях.

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Согласно данным исследования ПСБ и "Опоры России", доля МСП, занимающихся экспортом, за год выросла с 10% до 14%. Таким образом, российский малый и средний бизнес практически вернулся к докризисному уровню внешнеэкономической активности.

Основными рынками сбыта для российских МСП стали страны СНГ и ЕАЭС – Казахстан (57% экспортеров), Белоруссия (53%) и Китай (21%). Компании продают зарубежным партнерам широкий спектр товаров – от продуктов питания и косметики до промышленного оборудования и IT-решений.

Эксперты отмечают, что такая позитивная динамика стала возможной благодаря комплексу мер государственной поддержки. Это и компенсационные выплаты экспортерам, и помощь в устранении таможенных и логистических барьеров, и поддержка участия в международных выставках и переговорах.

Кроме того, сыграла свою роль гибкость и быстрая адаптация малого бизнеса к изменившимся реалиям. В отличие от крупных компаний, МСП могут оперативно перенастроить производственные и логистические цепочки под новые рынки сбыта.

По оценкам экспертов, сегодня около 80% запросов малых предпринимателей связаны с поиском новых зарубежных клиентов. Основные вопросы при этом - обеспечение доверия потенциальных партнеров, выход на новые рынки и выстраивание эффективной логистики.

В целом восстановление и рост экспортных показателей малого и среднего бизнеса играет важную роль для российской экономики. Ведь развитие несырьевого экспорта – одна из ключевых задач, поставленных перед предпринимательским сообществом.