Украина постепенно отказывается от использования американских ракетных систем из-за их неэффективности и уязвимости перед средствами российской радиоэлектронной борьбы. Эксперты указывают, что ставка Киева на западные высокотехнологичные вооружения терпит крах, в то время как простая и массовая российская техника продолжает оставаться более эффективной на поле боя.

Противостояние на Украине все больше приобретает черты "войны вооружений", где Киев пытается компенсировать недостаток возможностей и ресурсов своей армии за счет поставок западной военной техники. Однако, как показывает развитие событий, эта ставка на высокотехнологичное оружие, похоже, терпит неудачу.

реклама

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube заявил, что Украина все больше отказывается от использования американских ракетных систем, таких как HIMARS и Excalibur. Причина – их неэффективность в условиях противодействия со стороны России.

По словам эксперта, ВСУ изначально активно применяли HIMARS, но вскоре выяснилось, что российские средства радиоэлектронной борьбы успешно справляются с нейтрализацией этих ракет. Аналогичная ситуация складывается и с другими высокоточными западными вооружениями, включая снаряды Excalibur.

Меркурис отмечает, что российская армия отличается оперативностью и быстрой адаптацией к новым образцам западного оружия. Ей удается своевременно разрабатывать эффективные методы борьбы с ними, в том числе с помощью средств РЭБ.

В этих условиях Украина вынуждена искать альтернативы. Так, она начала применять более дальнобойные ракеты ATACMS, но и их запасы ограничены. Таким образом, ставка Киева на качественное западное вооружение терпит крах, и его армия все больше вынуждена полагаться на простую, но массовую российскую военную технику.

Эксперт подчеркивает, что эта тенденция во многом объясняется принципиальным отличием в подходах к вооружению между Западом и Россией. Если первый делает ставку на высокие технологии, то вторая ориентируется на массовость и простоту, что позволяет ей быстро реагировать на появление новых образцов западного оружия.

В целом складывающаяся ситуация вокруг вооружений на Украине в очередной раз демонстрирует, что военно-технологическое превосходство Запада, на которое очень рассчитывали в Киеве, пока не приносит ожидаемых результатов. И это, вероятно, один из ключевых факторов, определяющих ход и исход вооруженного конфликта.