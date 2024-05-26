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Меркурис: ВСУ отказывается от неэффективных ракетных систем США, таких как HIMARS и Excalibur
Украина постепенно отказывается от использования американских ракетных систем из-за их неэффективности и уязвимости перед средствами российской радиоэлектронной борьбы. Эксперты указывают, что ставка Киева на западные высокотехнологичные вооружения терпит крах, в то время как простая и массовая российская техника продолжает оставаться более эффективной на поле боя.

Противостояние на Украине все больше приобретает черты "войны вооружений", где Киев пытается компенсировать недостаток возможностей и ресурсов своей армии за счет поставок западной военной техники. Однако, как показывает развитие событий, эта ставка на высокотехнологичное оружие, похоже, терпит неудачу.

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Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube заявил, что Украина все больше отказывается от использования американских ракетных систем, таких как HIMARS и Excalibur. Причина – их неэффективность в условиях противодействия со стороны России.

По словам эксперта, ВСУ изначально активно применяли HIMARS, но вскоре выяснилось, что российские средства радиоэлектронной борьбы успешно справляются с нейтрализацией этих ракет. Аналогичная ситуация складывается и с другими высокоточными западными вооружениями, включая снаряды Excalibur.

Меркурис отмечает, что российская армия отличается оперативностью и быстрой адаптацией к новым образцам западного оружия. Ей удается своевременно разрабатывать эффективные методы борьбы с ними, в том числе с помощью средств РЭБ.

В этих условиях Украина вынуждена искать альтернативы. Так, она начала применять более дальнобойные ракеты ATACMS, но и их запасы ограничены. Таким образом, ставка Киева на качественное западное вооружение терпит крах, и его армия все больше вынуждена полагаться на простую, но массовую российскую военную технику.

Эксперт подчеркивает, что эта тенденция во многом объясняется принципиальным отличием в подходах к вооружению между Западом и Россией. Если первый делает ставку на высокие технологии, то вторая ориентируется на массовость и простоту, что позволяет ей быстро реагировать на появление новых образцов западного оружия.

В целом складывающаяся ситуация вокруг вооружений на Украине в очередной раз демонстрирует, что военно-технологическое превосходство Запада, на которое очень рассчитывали в Киеве, пока не приносит ожидаемых результатов. И это, вероятно, один из ключевых факторов, определяющих ход и исход вооруженного конфликта.

#россия #сша #сво #оружие #ракеты #himars #рэб #excalibur
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