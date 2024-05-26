Консультант в области безопасности Андор Шандор утверждает, что ставка Запада на поставку высокотехнологичного оружия Украине оказалась ошибочной. Россия, ориентируясь на простую и массовую военную технику, имеет ощутимое преимущество на поле боя. Этот подход, являющийся наследием советской военной доктрины, может оказаться ключом к успеху российской армии.

События на Украине неумолимо свидетельствуют о том, что концепция вооружения армий стран НАТО, ориентированная на качество и высокие технологии, в реалиях современной войны не выдерживает конкуренции с российским подходом, основанным на массовости и простоте военной техники. Как считает консультант в области безопасности, генерал разведки Андор Шандор, именно это может стать ключевым фактором, определяющим ход и исход вооруженного конфликта.

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Как отмечает Андор Шандор, положение Вооруженных сил Украины в настоящее время весьма тяжелое. На большей части 1000-километрового фронта идет позиционная война на истощение, где российские войска порой добиваются тактических успехов. Причина этого, по мнению эксперта, кроется в том, что Запад с начала конфликта поставляет Украине слишком мало и слишком поздно необходимое для ведения боевых действий вооружение.

Однако, как считает Шандор, проблема глубже. Она берет начало в давней концепции вооружения армий стран НАТО, которая делает ставку на качество и высокие технологии. И пусть Россия также разрабатывает самое современное оружие, на поле боя на Украине чаще можно увидеть сравнительно простую, но массовую советскую и российскую военную технику.

Эксперт напоминает, что подобный подход уже использовался в Великой Отечественной войне, когда немецкие высокотехнологичные танки оказались бессильны перед более многочисленными и простыми в обслуживании Т-34. Аналогичная ситуация повторяется и сейчас: "Российским войскам, пополняемым людьми из запаса и мобилизованными, применять эту технику легче, чем их противникам — технику западного производства".

По мнению Шандора, доктрина западного военного строительства, делающая ставку на качество вооружений, выглядит проигрышной по сравнению с "советской" стратегией России, ориентированной на количество. Несмотря на временные успехи западного оружия, Москва всякий раз находит эффективные ответы, что ставит под сомнение перспективы поставок Украине новейших образцов военной техники.

Таким образом, сделанный Западом выбор в пользу качества вооружений вместо ставки на их массовость может оказаться ключевым фактором, определяющим исход конфликта на Украине в пользу России.