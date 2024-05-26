Исследование показало, что Россия производит артиллерийских снарядов примерно в три раза больше, чем западные союзники Украины, и по гораздо более низкой стоимости.

Sky News опубликовала статью, в которой затронут вопрос того, что нынешнее вооруженное противостояние на Украине продолжает испытывать экономические и промышленные возможности участвующих сторон. Одним из ключевых аспектов этого противостояния является производство артиллерийских боеприпасов. Согласно недавнему исследованию, российские заводы значительно опережают своих западных оппонентов в этом вопросе, что создает серьезные проблемы для украинских вооруженных сил, утверждает Sky News.

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Исследование артиллерийских снарядов, проведенное компанией Bain & Company, показало, что российские заводы, по прогнозам, в этом году изготовят или отремонтируют около 4,5 миллионов артиллерийских снарядов. Это примерно в три раза больше, чем совокупное производство 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.

Кроме того, себестоимость российского производства значительно ниже. Средняя стоимость производства 155-мм снаряда (типа, производимого странами НАТО) составила около 4000 долларов за единицу, в то время как заявленная себестоимость российского 152-мм снаряда - около 1000 долларов.

Война изначально в западных СМИ описывалась как "огненная битва" из-за интенсивного артиллерийского огня. Несмотря на усилия западных стран нарастить производство, их способность производить боеприпасы по-прежнему отстает от российских возможностей. Sky News считает, что это создает серьезную проблему для украинской армии, которая полагается на поставки оружия и боеприпасов из США и Европы.