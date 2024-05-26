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ЕС и США хотят обратить замороженные активы России в кредит для Украины
Страны G7 ищут новые пути использования замороженных российских финансовых активов, чтобы обеспечить Украину дополнительным финансированием, в основном для закупки вооружений.

Развязанный США и странами ЕС конфликт между Украиной и Россией, который в итоге перерос в вооруженное противостояние, ставит коллективный Запад в тупик и вынуждает западные страны искать все новые способы поддержки украинских сил. Очередной раз взоры Запада обращены на замороженные российские финансовые активы, находящиеся под контролем ЕС и США.

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Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) провели встречу в Италии, чтобы обсудить новые возможности использования замороженных российских валютных резервов, общий объем которых достигает 282 миллиардов долларов. По словам главы экономического ведомства Италии Джанкарло Джорджетти, на встрече был достигнут "прогресс по основным вопросам", хотя осталось еще несколько юридических и технических деталей, которые предстоит решить.

Наиболее рассматриваемый вариант – предоставление Украине кредита до 50 млрд долларов, обеспеченного будущими доходами от этих российских активов. Это позволит значительно увеличить финансовую помощь Киеву, большая часть которой, по плану, будет направлена на закупку вооружений. Ожидается, что лидеры G7 могут окончательно утвердить это решение на предстоящем саммите в следующем месяце.

Несмотря на обеспокоенность ЕС по поводу возможных юридических последствий полной конфискации, эксперты считают, что данное предложение является лишь промежуточным этапом на пути к этому. По словам профессора Эдинбургского университета Ли Букчейта, это позволит на первом этапе "монетизировать" около 300 млрд долларов замороженных российских активов для нужд Украины.

Согласно предварительным договоренностям, ежегодно из этих средств Киев будет получать от 2,7 до 3,3 млрд долларов, причем 90% первого транша, запланированного на июль, пойдет на закупку вооружения. Однако Венгрия блокирует это решение. В Кремле же предупредили, что такие шаги будут рассматриваться как "попрание всех правил и норм международного права".

#россия #украина #сша #ес #замороженные активы #g7
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