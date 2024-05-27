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Экс-судья из США и премьер Великобритании признали вину в массовом заражении пациентов ВИЧ
Расследование, длившееся более 6 лет, доказало, что британские власти сознательно игнорировали предупреждения о рисках заражения пациентов опасными инфекциями при переливании крови, что привело к гибели не менее 3 тысяч человек.

Громкий скандал, связанный с массовым заражением пациентов ВИЧ и вирусным гепатитом, всколыхнул Великобританию. Длившееся более 6 лет расследование подтвердило, что британское правительство и Национальная служба здравоохранения на протяжении десятилетий намеренно игнорировали предупреждения о грозящей опасности. В результате этой вопиющей халатности и очевидного пренебрежения жизнями людей тысячи британцев погибли.

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Расследование, возглавляемое бывшим судьей сэром Брайаном Лангстаффом, не оставило сомнений: британские власти сознательно подвергали риску здоровье своих граждан, занимаясь закупками зараженной крови и плазмы у США. Эта трагедия затронула, прежде всего, пациентов, страдавших от гемофилии – наследственного заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в 1970-80-е годы массово закупала в Штатах препарат "фактор VIII", содержащий антигемофильный глобулин, необходимый для лечения гемофилии. Однако донорами крови в США в то время часто были малоимущие люди, включая наркозависимых и бывших заключенных, что привело к заражению ВИЧ и гепатитом С большого числа реципиентов в Великобритании.

По данным расследования, от 30 до 50 тысяч британских пациентов стали жертвами этой трагедии, при этом не менее 3 тысяч человек скончались. Причем врачи и чиновники были прекрасно осведомлены о грозящей опасности, но годами игнорировали многочисленные предупреждения экспертов и сообщения СМИ.

В докладе сэра Брайана Лангстаффа говорится, что "было совершено зло", а власти "не ставили безопасность пациентов на первое место", предпочитая спасать репутацию и сокращать расходы. Признавая свою вину, нынешний премьер-министр Риши Сунак пообещал предоставить пострадавшим полную компенсацию, оцениваемую более чем в 10 миллиардов фунтов стерлингов. Однако это едва ли сгладит политический урон для консерваторов, популярность которых стремительно падает накануне выборов.

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