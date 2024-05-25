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Стартап BrainBridge представил концепцию роботизированной системы трансплантации головы человека
Стартап BrainBridge объявил о революционной концепции роботизированной пересадки человеческих голов. Компания намерена использовать передовые технологии искусственного интеллекта и высокоскоростной робототехники для проведения таких сложных операций уже в ближайшие 8 лет. Представленный концепт обещает подарить новую жизнь людям с тяжелыми заболеваниями.

Компания BrainBridge, основанная Хашемом Аль-Гайли, представила концепт революционной технологии, способной совершить настоящий переворот в медицине. По задумке BrainBridge, в ближайшие 8 лет станет возможной полноценная роботизированная пересадка человеческих голов.

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Ключевым элементом этой разработки является использование передовых технологий искусственного интеллекта и высокоскоростной робототехники. Интегрированная роботизированная платформа BrainBridge, состоящая из двух автономных хирургических роботов, сможет проводить уникальные операции одновременно на двух телах.

Процесс пересадки головы включает в себя ряд сложных этапов. Сначала голова реципиента и тело донора охлаждаются до температуры около 5°C, чтобы предотвратить повреждение мозга. Затем с помощью специальной техники и микрохирургических инструментов роботы аккуратно отделяют головы от тел, сохраняя спинной мозг и ключевые кровеносные сосуды.

После этого голова реципиента устанавливается на донорское тело, и начинается кропотливый процесс восстановления связей между спинным мозгом, нервами, трахеей, пищеводом и кровеносной системой. Здесь ключевую роль играют алгоритмы искусственного интеллекта, которые отслеживают ход операции и помогают избежать ошибок.

Завершающим этапом является пересадка лица и кожного покрова с сохранением эстетических характеристик. После операции пациент находится в искусственной коме до 4 недель, пока происходит стабилизация соединенных частей тела и восстановление контроля мозга над новым телом.

По словам основателя BrainBridge Хашема Аль-Гайли, несмотря на сложность и риски, компания настроена оптимистично и рассчитывает провести первую подобную операцию в течение 8 лет. Эта технология может подарить новую жизнь людям, страдающим от неизлечимых заболеваний, таких как рак, паралич или нейродегенеративные расстройства.

Примерно так это будет выглядеть:


Конечно, безопасность и этичность таких вмешательств вызовут немало вопросов в медицинском сообществе. Тем не менее, посмотрев предыдущее видео, становится ясно, что платформа BrainBridge довольно ясно демонстрирует, насколько далеко может зайти прогресс в области роботизированной хирургии и трансплантологии. И если эти амбициозные планы воплотятся в жизнь, то это действительно станет революцией в медицине.

#трансплантация #brainbridge #медицинские инновации #пересадка головы #роботизированная хирургия
Источник: ferra.ru
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