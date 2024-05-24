Украинская армия, получив от американцев современные танки M1A1SA Abrams, вынуждена прибегать к установке проверенным российской армией "мангалам".

Необходимость постоянной модернизации боевой техники и ее адаптации к новым вызовам — это реалия современных вооруженных конфликтов. Украинские военные, получившие на вооружение американские танки Abrams, вынуждены прибегать к нестандартным решениям, чтобы повысить уровень защиты своих боевых машин.

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После потери нескольких танков Abrams украинские танкисты решили установить на них дополнительные защитные конструкции. На крышах башен и бортах машин появились так называемые "мангалы" - массивные металлические каркасы, призванные отражать атаки дронов-камикадзе. Кроме того, на танках была установлена советская динамическая защита "Контакт-1" и американские противокумулятивные экраны.

Однако военные эксперты сомневаются в эффективности этой модернизации. По их мнению, защитные "мангалы" не спасут Abrams от современных корректируемых снарядов с лазерным наведением. Кроме того, конструктивные особенности самих танков Abrams и Leopard 1A5 ограничивают возможности их адаптации к новым угрозам.

Вынужденные меры, предпринимаемые украинскими военными, свидетельствуют о сложностях, с которыми сталкиваются экипажи новой для них техники. Несмотря на старания, эффективность американских танков на поле боя остается под вопросом.