Концерн "Калашников" сообщил о значительном увеличении поставок своих модернизированных зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333, используемых в составе ЗРК "Стрела-10М3". Эти боеприпасы обладают улучшенными характеристиками, позволяющими им эффективно поражать воздушные цели противника даже при применении им средств противодействия.

Российская оборонная промышленность продолжает наращивать выпуск современных высокотехнологичных вооружений, необходимых для эффективного противостояния ВСУ в условиях специальной военной операции. Одним из таких решений стало увеличение производства усовершенствованных зенитных ракет концерном "Калашников".

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Согласно сообщению концерна "Калашников", его предприятия осуществили крупную поставку модернизированных зенитных управляемых ракет 9М333. Эти боеприпасы применяются в составе зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3" и обладают рядом улучшенных характеристик.

Одним из главных преимуществ ракет 9М333 является их способность поражать воздушные цели, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники, даже при использовании ими средств противодействия, таких как тепловые ловушки. Это обеспечивается благодаря применению в ракете мультиспектральной системы наведения с тремя режимами работы.

По словам представителей концерна "Калашников", обновленные ракеты 9М333 уже показали свою эффективность в реальных боевых условиях, что подтверждается и ростом гособоронзаказа на данную продукцию на 2024 год. Однако точные параметры поставленной партии ракет не разглашаются.

Стоит отметить, что модернизация ракет 9М333 велась концерном с 2018 года. На данный момент их средняя скорость достигает 550 м/с, а дальность поражения целей – до 5000 метров. Таким образом, новая партия таких боеприпасов должна существенно усилить возможности российской противовоздушной обороны в текущем конфликте.