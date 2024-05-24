Несмотря на уход большинства иностранных автобрендов с российского рынка, ассортимент доступных для покупки моделей продолжает расширяться. Свежий пример - появление на "параллельном импорте" Toyota 4Runner, признанного самым надежным автомобилем в мире по версии авторитетного Consumer Reports.

В непростые времена, когда многие известные автомобильные бренды покинули российский рынок, отечественные потребители все чаще вынуждены искать альтернативные пути приобретения желанных машин. Однако, как показывает практика, даже в таких условиях можно найти действительно достойные предложения – в числе которых эксперты называют появление благодаря "параллельному импорту" легендарного внедорожника Toyota 4Runner.

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Согласно информации экспертов, несмотря на официальный уход Toyota из России, ассортимент доступных для покупки моделей этого бренда продолжает расти. Одним из последних примеров является Toyota 4Runner – внедорожник, который был признан самым надежным автомобилем в мире по версии авторитетного американского журнала Consumer Reports.

Как выяснилось, на одном из профильных классифайдов уже можно найти предложения по приобретению этого культового внедорожника. Цены на них стартуют от 6 750 000 рублей – за машину 2024 года выпуска в комплектации TRD Off-road. Судя по фотографиям, она оснащена "внедорожными" элементами – от шин до экспедиционного багажника.

Кроме того, в продаже есть и другие модификации Toyota 4Runner. Так, за 6 770 000 рублей можно приобрести экземпляр 2023 года, а за 6 890 000 - еще один такой же. Более дорогой вариант 2024 года выпуска в топовой версии Limited оценен в 7 635 000 рублей и отличается еще более богатым оснащением.

При этом все Toyota 4Runner, представленные на российском рынке, технически идентичны. Под их капотами установлены 4,0-литровые бензиновые моторы V6 мощностью 273 л.с., работающие в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожники также оснащены постоянным полным приводом с возможностью принудительной блокировки межосевого дифференциала.

Появление в России Toyota 4Runner, отмеченного как самый надежный автомобиль в мире, безусловно, станет лакомым кусочком для ценителей качественных и выносливых внедорожников. Несмотря на высокую цену, именно этот культовый "Фораннер" может стать привлекательной альтернативой для тех, кто не представляет себе жизни без по-настоящему надежного и проходимого автомобиля.