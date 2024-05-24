Стремительное развитие рынка электромобилей рождает новых игроков, способных бросить вызов давно устоявшимся лидерам. Один из ярких примеров – стремительный взлет китайской компании Xiaomi, которая всего за 3 года смогла завоевать сердца сотен тысяч покупателей своим первым электрокаром SU7. Успех модели вынуждает производителя форсировать наращивание производственных мощностей, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.
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Изначально Xiaomi планировала произвести и поставить клиентам 100 000 единиц SU7 в 2024 году. Однако стремительное развитие событий заставило китайского производителя быстро пересмотреть свои планы. По последним данным, компания намерена увеличить ежемесячный выпуск электромобиля до 10 000 единиц, начиная с июня. Это позволит Xiaomi достигнуть впечатляющей цифры в 120 000 доставленных SU7 к концу года.
Такие амбициозные планы неслучайны – спрос на SU7 уже сейчас зашкаливает. По состоянию на 30 апреля компания получила 88 063 заказа на свой электрокар, а только в апреле было отгружено 7 058 машин. В мае Xiaomi отпраздновала важную веху, выпустив 10-тысячный экземпляр SU7, что лишь укрепило ее стремительно растущие позиции на рынке.
Чтобы справиться с ажиотажем, Xiaomi увеличивает производственные мощности. Начиная с июня ее завод в Пекине будет работать в две смены, увеличивая время выпуска с 8 до 16 часов в сутки. Такая мера позволит нарастить ежемесячную производительность почти до 20 000 единиц.
Успех SU7 неудивителен, если посмотреть на его технические характеристики и конкурентную цену. Электромобиль доступен в трех версиях – стандартной (215 900 юаней или €27 800), Pro (245 900 юаней или €32 100) и Max (299 900 юаней или €39 100). Первые поставки стандарта и модификации Max начались в апреле, а версия Pro вышла на рынок в начале мая.
Амбиции Xiaomi охватывают не только производство, но и расширение дилерской сети. К концу 2024 года компания планирует открыть 219 магазинов в 46 городах и 143 сервисных центра в 86 городах по всему Китаю. Таким образом, SU7 станет доступен практически для всех потенциальных покупателей в материковом Китае.
Успех первого электрокара Xiaomi ясно показывает, что спрос на "зеленый" транспорт в Китае и за его пределами растет стремительными темпами. Наращивая производство и расширяя дилерскую сеть, компания твердо намерена занять ведущие позиции на рынке – и ее амбиции вполне оправданы бурным ростом популярности SU7.