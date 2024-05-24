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Высокий спрос заставляет Xiaomi форсировать выпуск электрокара SU7
Компания Xiaomi, дебютировавшая на рынке электромобилей всего три года назад, демонстрирует впечатляющие успехи. Высокий спрос на ее первую модель SU7 заставляет производителя значительно увеличить производственные планы, чтобы удовлетворить интерес покупателей.

Стремительное развитие рынка электромобилей рождает новых игроков, способных бросить вызов давно устоявшимся лидерам. Один из ярких примеров – стремительный взлет китайской компании Xiaomi, которая всего за 3 года смогла завоевать сердца сотен тысяч покупателей своим первым электрокаром SU7. Успех модели вынуждает производителя форсировать наращивание производственных мощностей, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.

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Изначально Xiaomi планировала произвести и поставить клиентам 100 000 единиц SU7 в 2024 году. Однако стремительное развитие событий заставило китайского производителя быстро пересмотреть свои планы. По последним данным, компания намерена увеличить ежемесячный выпуск электромобиля до 10 000 единиц, начиная с июня. Это позволит Xiaomi достигнуть впечатляющей цифры в 120 000 доставленных SU7 к концу года.

Такие амбициозные планы неслучайны – спрос на SU7 уже сейчас зашкаливает. По состоянию на 30 апреля компания получила 88 063 заказа на свой электрокар, а только в апреле было отгружено 7 058 машин. В мае Xiaomi отпраздновала важную веху, выпустив 10-тысячный экземпляр SU7, что лишь укрепило ее стремительно растущие позиции на рынке.

Чтобы справиться с ажиотажем, Xiaomi увеличивает производственные мощности. Начиная с июня ее завод в Пекине будет работать в две смены, увеличивая время выпуска с 8 до 16 часов в сутки. Такая мера позволит нарастить ежемесячную производительность почти до 20 000 единиц.

Успех SU7 неудивителен, если посмотреть на его технические характеристики и конкурентную цену. Электромобиль доступен в трех версиях – стандартной (215 900 юаней или €27 800), Pro (245 900 юаней или €32 100) и Max (299 900 юаней или €39 100). Первые поставки стандарта и модификации Max начались в апреле, а версия Pro вышла на рынок в начале мая.

Амбиции Xiaomi охватывают не только производство, но и расширение дилерской сети. К концу 2024 года компания планирует открыть 219 магазинов в 46 городах и 143 сервисных центра в 86 городах по всему Китаю. Таким образом, SU7 станет доступен практически для всех потенциальных покупателей в материковом Китае.

Успех первого электрокара Xiaomi ясно показывает, что спрос на "зеленый" транспорт в Китае и за его пределами растет стремительными темпами. Наращивая производство и расширяя дилерскую сеть, компания твердо намерена занять ведущие позиции на рынке – и ее амбиции вполне оправданы бурным ростом популярности SU7.

#xiaomi #электромобиль #производство #рекорд #su7 #спрос
Источник: cnevpost.com
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