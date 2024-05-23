На выставке трофейной техники в Москве был продемонстрирован образец бельгийской боевой машины пехоты AIFV-B-C25, захваченной российскими военными. Для повышения защищенности такой техники, украинцы дополнительно укрепляют ее бортовую броню из алюминиевого сплава обычными бревнами.

Зачастую, из-за недостатков штатного бронирования, украинским военным приходится прибегать к нестандартным, а порой и весьма оригинальным методам усиления защиты боевых машин.

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На выставке трофейной техники, развернутой на Поклонной горе в Москве, был представлен образец бельгийской боевой машины пехоты AIFV-B-C25, захваченной российскими военными. Эта машина является модификацией YPR-765.

Как оказалось, заводская алюминиевая броня AIFV-B-C25 не обеспечивает достаточной защиты в реальных боевых условиях. Чтобы повысить живучесть этих БМП, украинские военные прибегли к нестандартным методам.

На БМП, попавшей в кадр, поверх штатной брони была установлена самодельная деревянная конструкция. Судя по всему, бойцы просто брали подручные бревна, обрезали их по необходимой длине и крепили к бортам БМП, используя для этого тросы или другие подручные средства.

Такая "дровяная" защита, безусловно, выглядит весьма оригинально, однако она, по всей видимости, помогает хоть немного повысить защищенность этих машин. Подобные импровизированные методы усиления брони нередко наблюдаются на различных образцах бронетехники, находящейся на вооружении украинских войск.