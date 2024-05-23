Ученые из Китая разработали революционную жидкость MEDY, которая позволяет эффективно замораживать и размораживать ткани мозга без ущерба для их клеток. Это значительный прорыв в области криобиологии, который открывает новые возможности для биомедицинских исследований и разработки лекарств.

Криоконсервация – процесс замораживания и длительного хранения биологических образцов при экстремально низких температурах – является одним из ключевых направлений в современной биомедицине. И вот китайские ученые представили инновационную технологию, способную существенно расширить возможности этой области.

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Исследователи из Фуданьского университета в Китае разработали революционный химический раствор под названием MEDY, который позволяет эффективно сохранять ткани мозга даже после глубокой заморозки. После предварительной обработки в этом растворе и последующего криогенного консервирования в жидком азоте клетки мозга сохраняли свою структурную целостность и нормальную функциональность на протяжении 18 месяцев.

Данная технология открывает новые возможности для биомедицинских исследований, в частности, в области изучения нейронных органоидов – кластеров клеток, широко используемых для моделирования заболеваний мозга. До сих пор криоконсервация таких сложных нейронных тканей была крайне проблематичной, поскольку переход от заморозки к размораживанию неизбежно приводил к повреждению клеток.

Благодаря раствору MEDY исследователям удалось сохранить не только структурную целостность, но и функциональность крупных, разнообразных кластеров клеток коры головного мозга даже после длительного криогенного хранения. Это значительно расширяет возможности для проведения широкомасштабных исследований в области неврологии и нейродегенеративных заболеваний.

Ученые отмечают, что технология MEDY позволит существенно улучшить доступность и качество образцов мозговой ткани, необходимых для биомедицинских исследований, а также открывает перспективы для ее применения в медицине и разработке новых лекарственных препаратов.