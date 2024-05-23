Компания BAIC официально представила новое поколение своего внедорожника Beijing BJ30. Автомобиль получил несущую конструкцию кузова, увеличенные размеры и предлагается в том числе с гибридной силовой установкой, именуемой "магическим ядерным двигателем". Цены на новинку варьируются от 99 900 до 136 900 юаней.

Китайский автомобильный рынок продолжает развиваться семимильными шагами, ежегодно представляя новые любопытные модели. На этот раз компания BAIC официально показала второе поколение своего внедорожника Beijing BJ30, который порадовал рядом интересных инженерных решений.

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Согласно официальной информации, компания BAIC представила новое поколение своего внедорожника Beijing BJ30. Автомобиль получил несущую конструкцию кузова и теперь позиционируется как компактная модель, доступная как в версиях с передним, так и с полным приводом.

Одним из ключевых новшеств стала гибридная силовая установка, известная как "магический ядерный двигатель". В базовом 2WD-варианте она выдает 246 кВт мощности и 550 Нм крутящего момента, а в полноприводной модификации – уже 301 кВт и 685 Нм.

Бензиновые версии BJ30 комплектуются 1,5-литровым турбомотором, развивающим 138 кВт и 305 Нм. В этом случае используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Гибридные модификации оснащаются двухступенчатой трансмиссией.

Новый Beijing BJ30 получил более современный и брутальный дизайн, сохранив при этом традиционную решетку радиатора с пятью ячейками. Габариты машины составляют 4730x1910x1790 мм при колесной базе 2820 мм, что делает ее довольно компактной в сегменте внедорожников.

В оснащение внедорожника входят 10,25-дюймовый цифровой приборный щиток, 14,6-дюймовый плавающий дисплей мультимедийной системы и целый ряд систем активной безопасности уровня 2,5. Версия 4WD также дополнительно оснащается системой управления бездорожьем.

Что касается стоимости, новый BAIC Beijing BJ30 предлагается в Китае по цене от 99 900 до 136 900 юаней, что эквивалентно 1,24-1,7 млн рублей по нынешнему курсу. Эксперты отмечают, что это весьма конкурентная ценовая позиция для данного класса автомобилей.