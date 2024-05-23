Во время учебного полета польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который упал вблизи жилых строений. К счастью, обошлось без пострадавших, но произошедшее вызвало беспокойство у местных жителей.

Жителей польского города Эльблонг в буквальном смысле слова шокировало происшествие, случившееся в небе над их городом. Истребитель ВВС Польши во время тренировочного вылета неожиданно сбросил топливный бак, который упал неподалеку от жилых кварталов.

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Курово-Баневске, недалеко от Эльблонга. Польский истребитель МиГ-29, приписанный к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, во время учебного полета потерял один из подвесных топливных баков.

Как сообщило командование Вооруженных сил Польши, бак упал в нескольких сотнях метров от ближайших жилых зданий. К счастью, он оказался пустым, поэтому никто из жителей не пострадал. Причиной происшествия могли стать либо технические неполадки, либо ошибки наземной команды, готовившей самолет к вылету.

Любопытно, что местные жители, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что перед падением бака они наблюдали, как МиГ-29 совершал "странный вираж" в небе. Однако в официальном сообщении ВС Польши об этом факте не упоминается.

В настоящее время польские военные проводят расследование, чтобы выяснить истинные причины потери топливного бака. Тем не менее, можно с облегчением отметить, что обошлось без серьезных последствий, которые могли быть куда более драматичными.