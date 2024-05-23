Китайский автопроизводитель BYD, кажется, близок к победе в конкурсе на замену знаменитых двухэтажных автобусов New Routemaster в Лондоне. Новый электрический BD11 от BYD с впечатляющими характеристиками уже представлен в Лондонском музее автобусов.

Лондон, известный своими культовыми двухэтажными автобусами, стоит на пороге масштабной замены своего автобусного парка в рамках перехода к полностью электрическому будущему. И одним из ключевых игроков в этом процессе, похоже, является китайский гигант автомобильной промышленности BYD.

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Согласно последним сообщениям, BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, близок к тому, чтобы получить заказ на поставку 100 своих двухэтажных электрических автобусов BD11 для Лондона. Этот передовой электрический автобус, оснащенный мощной батареей Blade емкостью 532 кВтч, способен проехать до 640 километров на одной зарядке – более чем достаточно для большинства маршрутов в столице Великобритании.

Автобус BD11 не только впечатляет своим запасом хода, но и отличается высокой эффективностью – его энергопотребление составляет всего 1,45 км/кВтч. Кроме того, конструкция с аккумулятором, встроенным в шасси, снижает вес на 8% и увеличивает полезное пространство салона. В зависимости от комплектации, он может перевозить до 90 пассажиров.

По данным, эти электробусы от BYD, которые будут производиться в Китае, на 100 000 фунтов стерлингов дешевле, чем британские аналоги. Такая ценовая доступность, наряду с впечатляющими техническими характеристиками, делает их привлекательным вариантом для Go-Ahead Group, управляющей автобусами от имени Transport for London.

Появление таких современных и экономичных электробусов в Лондоне станет важным шагом к реализации амбициозной цели города по переводу всего автобусного парка на электрическую тягу к 2030 году. Это также продемонстрирует способность Китая предлагать технологические решения мирового уровня для решения инфраструктурных задач мегаполисов.